El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 horas, el cielo estará cubierto con una ligera probabilidad de precipitación del 20% hasta las 07:00 horas, lo que podría traducirse en una lluvia de 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, y se espera que la lluvia cese, dando paso a un día mayormente nublado.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 12 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde, antes de alcanzar un máximo de 20 grados hacia el final del día. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 60-89%, generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Este viento, aunque moderado, podría ser notable en áreas abiertas y durante las horas de mayor actividad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad se mantendrá adecuada a lo largo del día, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin mayores inconvenientes, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento.

El orto se producirá a las 08:29 y el ocaso a las 18:07, lo que significa que los días comienzan a acortarse, y la luz solar será escasa. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Castilleja de la Cuesta, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un abrigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.