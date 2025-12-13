El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presenta bajo un cielo completamente cubierto, con una atmósfera que invita a la contemplación y a la búsqueda de refugio en interiores cálidos. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad ha dominado el paisaje, y se espera que esta situación se mantenga a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 91% al 94% en diferentes momentos del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad que se vistan en consecuencia. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a estas condiciones.

En cuanto a las precipitaciones, aunque no se anticipa lluvia en la jornada, la probabilidad de precipitación es del 80%, lo que indica que existe un riesgo considerable de que se produzcan chubascos, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de lluvias repentinas, que podrían alterar planes al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 14 km/h en algunos momentos. A medida que avanza el día, el viento cambiará de dirección hacia el este, con ráfagas que alcanzarán hasta 9 km/h. Este viento suave puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío provocada por la humedad.

Además, la probabilidad de tormentas se sitúa en un 65%, lo que añade un elemento de incertidumbre a la jornada. Aunque no se espera que estas tormentas sean severas, es recomendable que los residentes estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o vientos fuertes.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Es un día para disfrutar de actividades en interiores y estar preparados para cualquier eventualidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.