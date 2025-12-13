El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan precipitaciones.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 19 grados en las horas centrales. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá elevada, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, donde se estima un 70% de probabilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevén tormentas que podrían traer consigo lluvias de hasta 2 mm, aunque la cantidad total de precipitación a lo largo del día será moderada.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h desde el noreste. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. A medida que el día avance, el viento se mantendrá activo, con velocidades que rondarán entre los 15 y 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

En la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 11 grados . La probabilidad de tormentas y lluvias disminuirá considerablemente después de la 1 de la tarde, aunque no se descarta la posibilidad de alguna lluvia ligera en las horas posteriores.

Es recomendable que los habitantes de Cartaya se preparen para un día inestable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que sea un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar atentos a las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.