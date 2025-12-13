El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, el tiempo en Cartaya se presenta con condiciones mayormente cubiertas y la posibilidad de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 100%. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas durante el día se mantendrán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados por la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, es típica para la temporada invernal en la región. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h, aumentando en rachas que podrían alcanzar hasta los 20 km/h. Esto puede generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas de mayor actividad al aire libre. A medida que avance el día, el viento podría cambiar ligeramente hacia el este, manteniendo su intensidad.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona. Las condiciones del tiempo sugieren que es un buen día para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para la lluvia y el viento fresco.

El amanecer se producirá a las 08:33, y el ocaso será a las 18:11, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de invierno. A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán bajando, y la combinación de humedad y viento podría hacer que las temperaturas se sientan aún más frías.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades en casa, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.