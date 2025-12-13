El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente entre las 11:00 y las 18:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 12 y los 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual que alcanzará los 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 88% y bajará hasta un 55% hacia el final del día, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 16 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante el aumento de temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia a lo largo de las 24 horas. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para disfrutar de paseos o eventos en la ciudad. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:05. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para actividades al aire libre.

En resumen, Carmona disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de la belleza de la ciudad en un tiempo ideal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.