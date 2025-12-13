El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Carmona se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán estables a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado de cielo que se clasifica como "muy nuboso" hacia la tarde. Esto significa que los habitantes de la localidad pueden esperar una atmósfera gris y poco soleada, lo que podría influir en las actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se prevé que oscile entre los 13 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán especialmente durante las horas de la tarde y la noche, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando valores del 87% al 88% en las horas pico. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable llevar abrigo.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de lluvias, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las lluvias no son inminentes. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar. La ausencia de precipitaciones significativas permitirá que las actividades cotidianas se desarrollen sin mayores inconvenientes.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en algunos momentos. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más frías del día. Los ciudadanos deben tener en cuenta esta variable, sobre todo si planean estar al aire libre.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un cielo cubierto y temperaturas frescas, con una humedad elevada que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar preparados para cualquier eventualidad. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.