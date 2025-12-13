El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Camas, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con una ligera probabilidad de precipitación del 15% hasta las 07:00 horas, lo que podría traducirse en una acumulación de 0.1 mm de lluvia. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán estables, con cielos cubiertos y sin precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 87% a medianoche y descenderá gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará fresco y húmedo, se tornará más agradable a medida que avance.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan condiciones severas ni tormentas eléctricas. La visibilidad será buena, aunque podría verse ligeramente afectada por la nubosidad.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables en la tarde y un viento notable del noreste. Los habitantes pueden disfrutar de un día sin lluvias significativas, aunque es aconsejable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas y estar atentos a las ráfagas de viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.