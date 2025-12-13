El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, el tiempo en Camas se presenta con un panorama mayormente cubierto, acompañado de lluvias escasas a lo largo del día. La situación meteorológica indica que la probabilidad de precipitación es del 65%, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque en cantidades mínimas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero sí es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 14 grados , lo que se traduce en un ambiente fresco. La sensación térmica puede ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando valores del 82% al 91% en diferentes momentos del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta 10 km/h, y ráfagas que podrían llegar a los 18 km/h. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener en cuenta la dirección del viento al planificar actividades al aire libre, ya que podría influir en la percepción del frío.

En cuanto a la visibilidad, no se anticipan problemas significativos, aunque la nubosidad podría afectar la claridad del cielo en ciertos momentos. El orto se producirá a las 08:28 y el ocaso a las 18:06, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos acercamos al invierno.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, asegurarse de estar bien abrigado y preparado para las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.