El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa irá aumentando, alcanzando un estado muy nuboso en la franja horaria de la mañana y un cielo cubierto hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11°C por la mañana y alcanzando un máximo de 18°C en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. La combinación de nubes y humedad podría dar lugar a un ambiente algo gris, pero sin probabilidades de precipitación, ya que se prevé que la lluvia no se presente en ninguna de las franjas horarias.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 23 km/h. Las rachas más intensas se esperan hacia el final de la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes podría limitarla en ciertos momentos. Los ciudadanos de Cabra podrán disfrutar de un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento. La tarde será el momento más cálido, con temperaturas que alcanzarán su pico, pero la sensación de frescor provocada por el viento podría hacer que se sienta más fresco de lo que realmente es.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y un viento notable que podría influir en la sensación térmica. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.