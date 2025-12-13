El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, en Cabra, se espera un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la tarde, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 0%. Esto significa que los habitantes de Cabra podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con un cielo cubierto que podría restar algo de luminosidad.

Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día. Esta temperatura, aunque fresca, es bastante agradable para la época del año, permitiendo que los residentes se sientan cómodos al salir. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas pueden sentirse un poco más frías.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se sitúe en torno al 76-78%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones del tiempo a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h, dependiendo de la hora. Durante la tarde, el viento cambiará de dirección, comenzando del este y luego del noreste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Este viento, aunque no será muy fuerte, puede hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente en las zonas más expuestas.

El orto se producirá a las 08:22, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo, mientras que el ocaso está previsto para las 18:00, marcando el inicio de una noche que se espera igualmente fresca y sin precipitaciones. En resumen, el día en Cabra se presenta como una jornada de nubes altas, temperaturas frescas y un viento suave, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.