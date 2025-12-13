El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, y se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99%, lo que puede generar una sensación de incomodidad.

A medida que avance la mañana, la temperatura aumentará ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 2:00 a.m. y 14 grados a las 3:00 a.m. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad de lluvias entre la 1:00 y las 7:00 a.m. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Durante la mañana, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 86%. El viento soplará del noreste a velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca.

A medida que el día avance hacia la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 20 grados a las 3:00 p.m. y 21 grados a las 4:00 p.m. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque se prevé que las condiciones mejoren ligeramente hacia la tarde, con una disminución en la probabilidad de lluvia. La humedad relativa también comenzará a bajar, alcanzando un 60% hacia las 3:00 p.m.

Por la tarde y la noche, el cielo seguirá cubierto, pero las probabilidades de lluvia se reducirán a cero entre las 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 11:00 p.m. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 85% hacia la medianoche.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia en las primeras horas de la mañana, temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.