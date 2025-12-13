El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, y aunque la probabilidad de precipitación es alta, con un 90% de posibilidades, se espera que la cantidad de lluvia sea mínima, con un total estimado de 0.1 mm.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 13 grados . Este clima templado puede resultar agradable para quienes disfrutan de actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar abrigo, especialmente por la tarde cuando las temperaturas tienden a descender. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 99% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de mayor frescura y, en ocasiones, incomodidad.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h. En las horas más activas, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 11 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación de frío. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible presencia de lluvias, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas se sitúa en un 75%, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse descargas eléctricas en la zona. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre que puedan resultar peligrosas en caso de tormenta.

El orto se producirá a las 08:27 y el ocaso a las 18:07, lo que significa que los días comienzan a acortarse, y la luz solar será limitada. A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán descendiendo, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Manténgase informado y tome las precauciones necesarias para disfrutar de este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.