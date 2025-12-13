El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Bormujos se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con una ligera probabilidad de precipitación del 25% hasta las 07:00, lo que podría traducirse en algunas gotas de lluvia. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la mañana. A medida que el día progrese, se espera un aumento gradual, alcanzando los 20 grados en la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 61% a 63%, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 32 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 34 km/h alrededor de las 11:00. Esta brisa puede aportar un alivio a la sensación térmica, aunque también podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a despejarse, especialmente después de las 15:00, cuando se espera que las nubes den paso a un cielo más claro. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 16 grados hacia las 19:00. La puesta de sol está programada para las 18:07, momento en el cual el cielo podría mostrar algunos claros, ofreciendo un espectáculo visual agradable.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Bormujos se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones climáticas, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando la posibilidad de lluvia es más alta. En resumen, el día se perfila como fresco y mayormente nublado, con algunas oportunidades de disfrutar de claros hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.