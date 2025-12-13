El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Bormujos se presenta bajo un cielo completamente cubierto, con una atmósfera que invita a la contemplación de un paisaje grisáceo. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad ha dominado el horizonte, y se espera que esta situación se mantenga a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 91% al 95% en las horas centrales del día. Esta elevada humedad puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades. A pesar de que no se prevén precipitaciones significativas, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, la probabilidad de que se produzcan chubascos ligeros no puede descartarse, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 65%.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 11 km/h desde el este en las horas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es recomendable tener en cuenta este factor al salir.

A medida que avanza el día, el sol se asomará brevemente en el horizonte, pero su presencia será efímera, ya que el ocaso está previsto para las 18:07. La luz del día será escasa, lo que contribuirá a la atmósfera sombría que caracteriza a esta jornada. La salida del sol se producirá a las 08:29, marcando el inicio de un día que, aunque gris, tiene su propio encanto.

En resumen, Bormujos experimentará un día cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 12-13 grados, alta humedad y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias significativas, la posibilidad de chubascos ligeros y tormentas no debe ser ignorada. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, pero si se decide salir, es fundamental abrigarse bien y estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.