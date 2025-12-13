El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura en estas horas oscilará entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa que rondará el 68% al 74%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que se estabilizarán en torno a los 12 grados. La humedad comenzará a descender ligeramente, alcanzando valores de alrededor del 69% a mediodía. El viento, que soplará desde el noreste, alcanzará velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se espera que las nubes altas den paso a un cielo más despejado hacia el final del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados , lo que proporcionará un respiro del frío matutino. La humedad relativa continuará disminuyendo, situándose en torno al 44% a las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto a la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El viento se mantendrá constante, con ráfagas que podrían llegar a los 32 km/h en las horas más frescas de la noche.

No se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Bailén realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. En resumen, el tiempo de hoy en Bailén se caracterizará por un ambiente fresco, con cielos mayormente nublados que darán paso a momentos de claridad, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.