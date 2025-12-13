El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la tarde, se espera que estas nubes continúen cubriendo el horizonte, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. De hecho, los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones climáticas.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que oscilen entre los 12 y 13 grados . La temperatura más alta se registrará en las horas centrales del día, alcanzando los 13 grados a partir de las 20:00 horas. Por la mañana y al caer la tarde, las temperaturas descenderán a los 12 grados, lo que podría hacer que se sienta un ligero frescor, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a estos cambios térmicos a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con valores que rondan entre el 65% y el 68%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la tarde. Los que padecen de sensibilidad a la humedad podrían notar un ligero aumento en la incomodidad, aunque no se prevén condiciones extremas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede resultar refrescante, pero también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es aconsejable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

El amanecer se producirá a las 08:21 y el ocaso a las 17:56, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el invierno. La luz del día será limitada, por lo que es recomendable aprovechar las horas de sol para realizar actividades al aire libre antes de que caiga la noche. En resumen, Bailén disfrutará de un día fresco y nublado, ideal para paseos tranquilos y actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.