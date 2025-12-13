El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Baeza se verá envuelta en un ambiente mayormente cubierto, con cielos que permanecerán cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá en un estado de "Cubierto", lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , alcanzando un leve aumento hacia la tarde, donde se espera que la temperatura llegue a los 15 grados.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 72% y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Esto es especialmente notable en las primeras horas, donde la combinación de la humedad y las bajas temperaturas podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más frescas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas, permitiendo que los residentes de Baeza disfruten de un día seco, aunque nublado. Esto podría ser un alivio para aquellos que prefieren evitar las inclemencias del tiempo, aunque el cielo gris puede no ser el más atractivo para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar signos de nubes altas, lo que podría ofrecer un ligero respiro en la monotonía del cielo cubierto. Sin embargo, la tendencia general será hacia un ambiente mayormente nublado, con pocas oportunidades de ver el sol. El ocaso se producirá a las 17:55, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, se desarrollará sin complicaciones meteorológicas significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.