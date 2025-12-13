El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Baeza se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga muy nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esta situación atmosférica puede influir en la percepción de la temperatura, que se mantendrá en torno a los 11 grados , proporcionando un ambiente fresco y algo húmedo.

La humedad relativa será un factor notable, alcanzando valores que oscilarán entre el 70% y el 72% a lo largo del día. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indica el termómetro, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas en Baeza. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los habitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la frescura del ambiente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que alcanzarán los 18 km/h en las horas más activas del día, aumentando hasta 29 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede resultar refrescante, pero también es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede sentirse más intenso.

Los periodos de mayor actividad del viento se concentrarán entre las 20:00 y las 23:00 horas, cuando se prevé que la velocidad del viento alcance su máximo, con ráfagas que podrían llegar hasta los 33 km/h. Esto podría generar un ambiente un poco más incómodo para quienes se encuentren en la calle, por lo que es aconsejable buscar refugio en espacios cerrados si se planea estar al aire libre durante esas horas.

El orto solar se producirá a las 08:20, mientras que el ocaso será a las 17:55, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. La luz del día será limitada, por lo que es recomendable aprovechar las horas de sol para realizar actividades al exterior antes de que caiga la noche.

En resumen, Baeza experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas estables y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de la ciudad, siempre con precaución ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.