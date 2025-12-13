El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca nuboso, especialmente durante la tarde, aunque las nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, pero a medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 41% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica podría ser más agradable a medida que la humedad disminuye.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los habitantes de Baena se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día y tengan en cuenta el viento al salir.

La salida del sol está programada para las 08:23, mientras que el ocaso se producirá a las 17:59, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y sin lluvias. Sin embargo, se aconseja llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente despejado y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre, con temperaturas agradables en las horas centrales del día y un viento moderado que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.