El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El 12 de diciembre de 2025, Baena se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. A lo largo del día, las nubes se mantendrán estables, sin que se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , siendo el periodo más cálido el de las horas centrales del día, donde se alcanzará la máxima de 12 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 69% en las primeras horas de la jornada y un ligero descenso hasta el 68% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que podría resultar en una sensación térmica más agradable para los habitantes y visitantes de Baena.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de 5 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

La salida del sol está programada para las 08:22, ofreciendo un amanecer que, aunque nublado, puede tener su encanto. Por otro lado, el ocaso se producirá a las 17:59, marcando el final de un día que, a pesar de la falta de sol, puede ser disfrutado por aquellos que aprecian el tiempo fresco y las actividades al aire libre.

Es un día ideal para realizar paseos tranquilos por la ciudad, disfrutar de la gastronomía local en terrazas cubiertas o participar en actividades culturales, ya que las condiciones climáticas no serán adversas. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para combatir el fresco, especialmente durante las horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, el 12 de diciembre en Baena se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la vida cotidiana en este encantador rincón de Andalucía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.