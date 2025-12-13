El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 75% en las primeras horas, lo que podría traer consigo lluvias escasas. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de muy nuboso, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , comenzando con un fresco de 12 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura podría generar una sensación de calidez, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 58% al 65% durante el día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es notable, especialmente en las primeras horas de la mañana y en la tarde, donde se estima un 80% de probabilidad de precipitación. Esto sugiere que los habitantes de Ayamonte deben estar preparados para posibles chubascos ligeros.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

La salida del sol está programada para las 08:34, mientras que el ocaso se producirá a las 18:13, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de cielos cubiertos y temperaturas frescas sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que deseen salir deben estar preparados para la posibilidad de lluvia y viento.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, probabilidad de lluvias ligeras y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.