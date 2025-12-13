El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, Ayamonte se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a la precaución debido a la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados a media mañana. A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 96% a las 10:00 horas y aumentando hasta un 100% hacia el final de la jornada. Esta elevada humedad, combinada con las nubes densas, puede generar una sensación de frío más intenso de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a lo largo del día se registren lluvias ligeras, con un total acumulado de 0.1 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas gotas de lluvia, especialmente en las horas centrales del día. Los habitantes de Ayamonte deben estar preparados para posibles chubascos, aunque se anticipa que no serán intensos.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán los 8 km/h a primera hora, aumentando a 10 km/h durante la tarde. Las rachas máximas podrían llegar a los 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

Además, la probabilidad de tormentas se sitúa en un 65%, lo que añade un elemento de incertidumbre a la jornada. Aunque no se prevén tormentas severas, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Ayamonte se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco, con la posibilidad de chubascos intermitentes. Es un buen día para actividades en interiores y para disfrutar de la calidez del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.