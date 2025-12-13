El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo cubierto, que dará paso a un ambiente más despejado hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 11 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 20 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación térmica más fría en las primeras horas, pero se tornará más agradable conforme avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este-noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día sin complicaciones meteorológicas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables en la tarde y sin riesgo de lluvia. Los vientos del este-noreste aportarán frescura, especialmente en las primeras horas del día. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.