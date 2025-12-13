El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Arahal se presenta bajo un cielo completamente cubierto, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las 19:00 horas hasta las 23:00 horas, la nubosidad será la protagonista, lo que podría generar una atmósfera gris y poco luminosa. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es mínima, con un 5% de posibilidad de que se produzcan chubascos aislados.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 16 grados . Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más tardías de la tarde y la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que aumentará gradualmente, alcanzando un 80% hacia el final del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad de 11 km/h, aumentando a 12 km/h en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará hacia el este, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h. Este viento moderado puede aportar una sensación de frescura, pero también podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo para algunas personas, especialmente aquellas sensibles a los cambios climáticos. Sin embargo, no se anticipan condiciones extremas que puedan afectar la vida cotidiana de los arahalenses.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar preparado para un día gris y húmedo. Las actividades al aire libre son viables, pero se sugiere estar atentos a la vestimenta adecuada para disfrutar de la jornada sin inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.