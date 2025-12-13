El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, lo que ha dado lugar a un ambiente suave y agradable. A medida que avanza la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de cielo nuboso y muy nuboso, especialmente durante la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se espera que baje del 66% al 41% hacia la tarde. Esto proporcionará un ambiente más cómodo a medida que el día avanza.

El viento será un factor notable hoy, soplando principalmente desde el este y noreste. Las velocidades del viento variarán, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 20 y 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

La salida del sol se producirá a las 08:23, y el ocaso está previsto para las 17:57, lo que significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de aproximadamente 9 horas y 34 minutos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, Andújar experimentará un día fresco y mayormente nublado, sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con precaución ante el viento. La combinación de temperaturas suaves y un cielo cubierto hará que sea un día agradable para pasear y disfrutar de la naturaleza, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.