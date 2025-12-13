El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la jornada. A lo largo de la tarde, se espera que estas nubes continúen cubriendo el horizonte, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin lluvias.

Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas más cálidas del día. Este valor se mantendrá constante desde la tarde hasta el ocaso, lo que sugiere que la sensación térmica será fresca, especialmente al caer la noche. Los habitantes de Andújar deberán abrigarse adecuadamente si planean salir, ya que las temperaturas pueden resultar algo frías para quienes no estén preparados.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que fluctúe entre el 65% y el 69% a lo largo del día. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas de la tarde. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre se mantengan hidratados, a pesar de la ausencia de lluvias.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 18 y 22 kilómetros por hora, alcanzando ráfagas de hasta 41 kilómetros por hora en su punto máximo. Este viento puede generar una sensación de frescura adicional, por lo que es aconsejable tener en cuenta la dirección y la intensidad del mismo al planificar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:22, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo, mientras que el ocaso está previsto para las 17:57, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia. Los ciudadanos de Andújar pueden esperar un día apacible, ideal para paseos cortos o actividades en interiores, donde se puede disfrutar de la calidez del hogar.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy se presenta como un día fresco y nublado, sin precipitaciones, con temperaturas estables y un viento moderado que puede hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un buen momento para disfrutar de la tranquilidad del entorno, abrigándose adecuadamente y aprovechando la ausencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.