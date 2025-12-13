El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas irán mejorando, aunque se mantendrá un cielo nuboso durante gran parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

La precipitación se prevé que sea mínima, con un total estimado de 0.4 mm en las primeras horas, y se espera que las probabilidades de lluvia disminuyan significativamente a lo largo del día. En particular, la probabilidad de tormenta es alta en la mañana, alcanzando un 75% entre la 1 y las 7 de la mañana, pero se reducirá a cero en las horas posteriores. Esto significa que, aunque es probable que se escuchen truenos y relámpagos, las lluvias no serán intensas ni prolongadas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 65% al final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las primeras horas, lo que podría causar algunas molestias, pero también ayudará a dispersar las nubes y a mejorar la visibilidad.

A medida que el día avance, se espera que el cielo se aclare, especialmente por la tarde, con un aumento en la temperatura que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. Las condiciones mejorarán notablemente hacia la noche, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a 11 grados, creando un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la noche al aire libre.

En resumen, Almonte experimentará un día variable, comenzando con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas, pero con una tendencia a mejorar hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes y visitantes que estén preparados para las condiciones cambiantes y que aprovechen las horas de sol que se prevén más tarde en el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.