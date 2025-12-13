El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, con una ligera disminución a 11 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa alcanzará el 100%, lo que indica que el aire estará muy saturado de humedad, contribuyendo a la sensación de pesadez en el ambiente. Esta alta humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la tarde se registren lluvias ligeras, acumulando un total de aproximadamente 1.0 mm. Las probabilidades de precipitación son del 100%, lo que significa que es muy probable que se produzcan lluvias en algún momento del día. Las tormentas también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad de que se presenten, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El viento soplará desde el este a una velocidad de 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento podría cambiar ligeramente, pero se mantendrá en su mayoría desde el este y noreste. Esto podría contribuir a un ligero aumento en la sensación térmica, aunque la alta humedad seguirá siendo un factor predominante.

Los periodos más críticos para la lluvia se anticipan entre las 20:00 y las 23:00 horas, cuando las tormentas podrían ser más intensas. Es recomendable que los habitantes de Almonte tomen precauciones, especialmente si tienen planes al aire libre, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:09, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, lo que podría hacer que la noche sea especialmente fría. Se aconseja a la población que se abrigue adecuadamente y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden variar a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.