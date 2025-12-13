El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, con tormentas que podrían traer consigo una precipitación acumulada de hasta 3 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 75% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente. Para el periodo de 7 a 13 horas, se prevé un cielo poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura aumente gradualmente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 66% al 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento será un factor notable durante el día, con ráfagas que alcanzarán hasta 35 km/h desde el noreste, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, a pesar de las temperaturas más cálidas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que el viento puede ser incómodo y, en ocasiones, peligroso.

A partir de las 14 horas, el cielo volverá a cubrirse, y aunque la probabilidad de tormentas disminuirá a un 10% en la tarde, no se descartan chubascos aislados. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 14 grados hacia las 9 de la noche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas caerán a alrededor de 11 grados . La probabilidad de lluvia será mínima, pero la alta humedad podría hacer que la noche se sienta más fría. Los residentes de Aljaraque deben estar preparados para un día variable, con un inicio tormentoso que dará paso a un tiempo más templado y húmedo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.