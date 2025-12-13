El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 70%. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la llegada de precipitaciones significativas.

Las lluvias comenzarán a intensificarse a medida que avance el día. Según los datos, se prevé una precipitación acumulada de 8 mm en el periodo de la tarde, con una disminución a 5 mm en la noche. A pesar de que el día comenzará con un ambiente húmedo, la temperatura se mantendrá constante en 12 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en un 100%. Esto significa que el aire estará saturado de humedad, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 15 km/h en las horas de mayor actividad. A medida que se acerquen las tormentas, la dirección del viento cambiará hacia el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Este aumento en la velocidad del viento podría contribuir a la sensación de inclemencia del tiempo, especialmente durante las tormentas.

Los periodos de mayor actividad tormentosa se concentrarán entre las 19:00 y las 23:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación será del 100%. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, ya que las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas.

A lo largo del día, el orto se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 18:11, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de inclemencia. Con el cielo cubierto y la posibilidad de tormentas, es recomendable que los residentes de Aljaraque planifiquen sus actividades al aire libre con precaución y busquen refugio en caso de que las condiciones se deterioren. Mantenerse informado a través de los canales meteorológicos será crucial para garantizar la seguridad personal y familiar en este día de clima adverso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.