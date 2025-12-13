El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

Hoy, 13 de diciembre de 2025, La Algaba se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado para los residentes.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 53% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las temperaturas sean agradables, la sensación de humedad podría hacer que el aire se sienta más pesado, especialmente en las horas más frescas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y nuevamente en la tarde. Sin embargo, no se esperan tormentas significativas, lo que sugiere que la lluvia, si ocurre, será ligera y no afectará de manera considerable las actividades diarias.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que haya momentos de claridad, especialmente hacia la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades en interiores, aunque aquellos que deseen salir pueden encontrar momentos agradables entre las nubes.

En resumen, La Algaba experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves y un leve riesgo de lluvia. Los vientos del noreste aportarán frescura, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, es aconsejable estar preparados para cualquier cambio repentino en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.