El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

La jornada del 12 de diciembre de 2025 en La Algaba se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con una probabilidad de precipitación del 55%, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque en cantidades mínimas, alrededor de 0.1 mm en los periodos más críticos.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 14 grados , lo que indica un ambiente fresco, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Este rango térmico puede resultar agradable para quienes disfrutan de temperaturas moderadas, pero se recomienda llevar una chaqueta ligera, sobre todo en las horas más frías.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores del 84% al 85%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura y, en algunos momentos, incomodidad debido a la humedad en el ambiente. Este factor, combinado con las temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que realmente marcan los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste a una velocidad de entre 14 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío se acentúe, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean estar al aire libre, sobre todo durante las horas de la mañana y al atardecer.

El orto se producirá a las 08:28 y el ocaso a las 18:06, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será limitada, por lo que es aconsejable aprovechar las horas de sol para realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de lluvias.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, con la posibilidad de que el viento sople con cierta intensidad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.