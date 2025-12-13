El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol sea menos intensa. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso entre las 2 y las 3 de la tarde, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

En cuanto a las temperaturas, se espera que oscilen entre los 8 y los 15 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas del día, con mínimas de 8 grados, mientras que a medida que se acerque la tarde, se alcanzarán máximas de hasta 15 grados. Este rango térmico sugiere que, aunque el día será fresco, no se prevén temperaturas extremas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con un abrigo ligero.

La sensación térmica, que puede ser un factor importante a considerar, se mantendrá un par de grados por debajo de la temperatura real, especialmente en las primeras horas, donde se espera que la sensación sea de 6 grados. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará rachas significativas a lo largo del día.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 32 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que el viento puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Alcalá la Real disfruten de un día seco, aunque nublado. La combinación de nubes y viento puede crear un ambiente fresco y dinámico, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.