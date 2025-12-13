El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque sin la amenaza de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

Las temperaturas serán frescas, con un rango que oscilará entre los 8 y 9 grados . En las horas centrales del día, se prevé que la temperatura alcance su máximo de 9 grados, lo que puede resultar un poco incómodo para quienes estén al aire libre, especialmente si no se visten adecuadamente. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando los 5 a 6 grados, lo que sugiere que el viento puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 17 y 18 km/h. En momentos puntuales, se registrarán rachas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, aunque no será excesivamente fuerte, puede contribuir a que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:20 y se ocultará a las 17:58, lo que significa que los días comienzan a acortarse notablemente en esta época del año. La luz solar será escasa debido a la cobertura nubosa, lo que puede afectar el estado de ánimo de algunas personas, pero también ofrece una oportunidad para disfrutar de actividades en interiores.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy será fresco y nublado, sin posibilidad de lluvia, con un viento moderado que puede hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para disfrutar de actividades en casa o para abrigarse bien si se sale a la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.