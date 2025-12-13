El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado para los habitantes de la localidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales. Los vientos soplarán desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en momentos puntuales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 15% de posibilidades de lluvia ligera entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 25% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y permitirá que los residentes disfruten de un final de jornada más despejado.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar cubierto a mostrar claros, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé que el sol brille con más fuerza. Las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente hacia la tarde, con cielos despejados y temperaturas agradables, ideales para actividades al aire libre.

Es importante que los ciudadanos estén preparados para las variaciones del tiempo, especialmente en la mañana, cuando la posibilidad de lluvia puede afectar los desplazamientos. Sin embargo, a medida que el día avance, las condiciones serán más favorables, permitiendo disfrutar de un ambiente más cálido y soleado. Se recomienda llevar ropa adecuada para el frío matutino y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.