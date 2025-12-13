El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. A lo largo de la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga constante, lo que podría generar un ambiente gris y algo sombrío. Las condiciones de lluvia son leves, con una precipitación estimada de 0.1 mm, lo que indica que, aunque hay probabilidad de que caiga agua, no se anticipan acumulaciones significativas.

La temperatura durante el día se mantendrá en torno a los 15 grados , lo que sugiere un tiempo fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que avance el día, las temperaturas podrían experimentar ligeras variaciones, pero en general, se espera que se mantengan estables. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se prevé que alcance niveles altos, oscilando entre el 79% y el 87%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el este a velocidades que varían entre 10 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 17 km/h. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 60% de posibilidad de que se produzcan, aunque esto no garantiza que se materialicen. Sin embargo, es un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. La combinación de la humedad, la temperatura y el viento podría generar un ambiente propenso a cambios repentinos en el tiempo.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto solar previsto para las 08:28. Por otro lado, el ocaso se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque nublado, puede ofrecer momentos agradables para disfrutar de la ciudad. En resumen, se recomienda a los habitantes de Alcalá de Guadaíra estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y un cielo cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.