El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 11 de diciembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 85% por la tarde. Esto sugiere que, aunque no se esperan precipitaciones significativas, la atmósfera estará cargada de humedad, lo que podría dar lugar a la formación de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un ligero alivio a la sensación de frío. Sin embargo, la dirección del viento mantendrá la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá nuboso, con algunas horas de nubes altas que podrían ofrecer un leve respiro del cielo completamente cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, lo que permitirá que algunos visueños disfruten de un breve momento de calidez, aunque la sensación térmica seguirá siendo más baja debido a la combinación de viento y humedad.

La probabilidad de precipitación es mínima, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en la tarde, pero en general, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas, pero se espera que mejore a medida que avance el día.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una ligera brisa del este. Aunque no se anticipan lluvias, la alta humedad y la niebla matutina podrían influir en las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.