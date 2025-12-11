El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará cubierta, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en el periodo de la madrugada. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. El viento soplará del noreste a velocidades que variarán entre 6 y 7 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, se espera que las condiciones climáticas continúen siendo similares, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 19 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las horas de la tarde. La bruma y la niebla podrían ser un factor a considerar, especialmente en las horas más frescas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, superando el 90%, lo que podría generar condiciones de niebla en las horas nocturnas. El viento disminuirá su intensidad, con ráfagas que podrían llegar a 4 km/h, lo que hará que la noche sea tranquila pero fresca.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la presencia de niebla y bruma podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que tengan precaución si deben desplazarse en condiciones de baja visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.