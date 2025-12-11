El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 5 grados en las horas más frescas. Sin embargo, se espera que a partir del mediodía, el termómetro suba hasta los 12 grados, brindando un respiro del frío matutino. La tarde se mantendrá templada, con temperaturas que rondarán entre los 12 y 13 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más agradable.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día.
La puesta de sol se producirá a las 17:54, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la ciudad. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas en las horas centrales del día permitirá que los habitantes de Úbeda aprovechen al máximo este día de diciembre, ideal para paseos y actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como una jornada fresca, con cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que invita a disfrutar de la belleza de la ciudad en esta época del año.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.
