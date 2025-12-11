El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día será fresco, se experimentará un ligero aumento de temperatura hacia el mediodía, lo que podría resultar en un ambiente más agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 76% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones de bruma, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, aunque hay un ligero riesgo de lloviznas en la mañana y al final de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 10% en las primeras horas. Sin embargo, la mayoría del día transcurrirá sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. Las rachas de viento podrían ser más intensas en momentos puntuales, alcanzando hasta 15 km/h.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un cielo cubierto y brumoso, temperaturas frescas y una alta humedad, con un viento suave que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de disfrutar de algunas horas de sol a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.