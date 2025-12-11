El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados, y el cielo seguirá cubierto. No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja, con un 10% en las primeras horas y 5% en la tarde. Sin embargo, se registrará la posibilidad de lloviznas ligeras en algunos momentos, especialmente en la tarde, aunque no se anticipa acumulación de agua.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 19 grados, pero con el cielo aún cubierto y condiciones de nubosidad que persistirán. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas de la mañana, lo que es común en esta época del año.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que a partir de las 18:00 horas, cuando el sol se oculte, la temperatura baje a 15 grados. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 82% hacia la tarde.

A lo largo de la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas caerán a 12 grados hacia la medianoche. La bruma podría persistir, lo que afectará la visibilidad en las horas nocturnas. En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de algunas lloviznas ligeras, pero sin eventos meteorológicos significativos que alteren la rutina diaria de los habitantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.