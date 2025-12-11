El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

La jornada del 11 de diciembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con una notable persistencia de nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 12 grados . La sensación de frío se verá acentuada por la alta humedad relativa, que alcanzará valores cercanos al 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, rondando los 10 a 12 grados, mientras que la nubosidad persistirá, con momentos de bruma que podrían dificultar la visibilidad. La bruma se hará más evidente en las horas centrales del día, especialmente entre las 4 y las 7 de la tarde, cuando la humedad se mantenga alta y la temperatura alcance su máximo de 18 grados. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca. En las horas de la tarde, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando rachas de hasta 15 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo ante la sensación de humedad.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse. A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de 10 a 12 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente nublada. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y bruma, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.