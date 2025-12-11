El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad será reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 y 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 96%.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a cielos despejados. Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., las condiciones mejorarán notablemente, permitiendo que el sol brille y las temperaturas aumenten gradualmente. Durante este tiempo, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 18 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos alrededor del 53% hacia el mediodía.

Sin embargo, a partir de la tarde, las condiciones meteorológicas cambiarán nuevamente. Desde las 4:00 p.m., se anticipa un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos que se mantendrán hasta la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia las 6:00 p.m. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 91% al final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h durante la mayor parte del día. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche. No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente hacia la noche, aunque sin expectativas de tormentas.

Los ciudadanos de Puente Genil deben estar preparados para un inicio de jornada con niebla, pero con un tiempo más favorable a medida que avanza el día. Es recomendable aprovechar las horas de sol y estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche. La puesta de sol se producirá a las 6:01 p.m., marcando el final de un día que comenzará con desafíos de visibilidad pero que ofrecerá momentos agradables en su transcurso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.