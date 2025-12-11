El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 15 grados hacia la tarde. Esta tendencia de temperaturas suaves es ideal para actividades al aire libre, ya que el sol brillará sin interrupciones.

A lo largo del día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, comenzando en torno a los 7 grados en las primeras horas y subiendo gradualmente hasta los 15 grados en las horas centrales. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 7 grados al anochecer. La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 54% por la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de hasta 6 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del sur y suroeste, alcanzando rachas de hasta 19 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

La salida del sol se producirá a las 08:20, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 17:59, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada. En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Priego de Córdoba, con un tiempo ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.