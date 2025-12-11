El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana. La nubosidad se mantendrá en niveles bajos, con intervalos de poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza durante gran parte del día. La temperatura máxima se espera que llegue a los 14 grados en la tarde, proporcionando un ambiente más cálido y agradable para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. A lo largo del día, la racha máxima de viento podría alcanzar hasta 21 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. Esto podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. La humedad relativa aumentará, llegando a un 86% en las horas nocturnas, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 17:58.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo mayormente despejado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el sol antes de que las temperaturas desciendan por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.