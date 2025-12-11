El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Palma del Río se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 9°C, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18°C en las horas centrales, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 68% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría generar una sensación de frío, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma y la niebla, que han estado presentes en las últimas horas, se disipen a medida que el sol se eleva en el horizonte. Sin embargo, es posible que se mantenga algo de bruma en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras, especialmente en las zonas periféricas de la ciudad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer. A medida que el día avance, el viento se mantendrá ligero, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, lo que significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas, y se espera que el ocaso ocurra a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.