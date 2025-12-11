El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con periodos de bruma y niebla que podrían limitar la visibilidad en algunas áreas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 97% en la madrugada y manteniéndose cerca del 100% en las primeras horas. Esto contribuirá a la sensación de frío y a la formación de bruma, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar incomodidad para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día, pero se espera que no se registren lluvias significativas. Esto permitirá que las actividades diarias continúen sin interrupciones, aunque la bruma y la niebla podrían ser un factor a considerar para quienes necesiten desplazarse.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 19 grados . Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las horas de la tarde, especialmente en las carreteras y caminos rurales, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día frío y brumoso, manteniendo precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.