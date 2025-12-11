El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de sol intercalados. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría limitar la entrada de luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga nuboso, especialmente durante la tarde, aunque habrá momentos en que se despejará, permitiendo disfrutar de ratos de sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 13 grados. Es recomendable que los habitantes de Osuna se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas más abiertas y rurales.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Osuna realicen sus actividades diarias sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las variaciones de temperatura y la posibilidad de viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.