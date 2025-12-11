El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 8 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la alta humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que los residentes realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el día será seco, aunque la bruma podría aparecer en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. En las horas más activas del día, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, su presencia puede influir en la percepción del frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar ligeros cambios, pasando de un estado muy nuboso a poco nuboso, pero en general, la tendencia será hacia un cielo cubierto. La puesta de sol está programada para las 18:05, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la bruma podría intensificarse, especialmente en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que varían a lo largo del día y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día frío y húmedo, con la posibilidad de bruma en las primeras y últimas horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.