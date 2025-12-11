El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Montilla se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada, la niebla será un fenómeno notable, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender ligeramente.
A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 88% y el 94%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre. El viento, que soplará del este a una velocidad de entre 6 y 7 km/h, contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.
Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán hasta los 16 grados . La humedad relativa disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y cómodo. El viento se mantendrá en direcciones del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, lo que podría generar algunas rachas más intensas en momentos puntuales.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día sin lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, la probabilidad de tormentas se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.
Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados. La humedad aumentará, llegando a un 95% hacia la medianoche. La niebla podría regresar, especialmente en las horas más frías de la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.
En resumen, el día de hoy en Montilla se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables durante la tarde y un ambiente fresco por la mañana y la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender significativamente en los próximos días.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.
